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昇悅居兩房月租1.9萬

2020-07-31 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事胡耀才表示，長沙灣昇悅居7座中低層A室，面積511方呎，兩房間隔，望內園景，月租1.9萬，議價後以1.8萬租出，呎租35.2元。據悉，業主於05年9月以約276萬購入，現享回報約7.8厘。

　　美聯營業經理黃永財表示，南昌站匯璽III第7座高層J室，面積354方呎，一房間隔，吸引區內客預租，月租1.85萬，呎租約52.3元。據了解，業主於19年以約852.51萬購入，按現水平租金計，回報率約2.6厘。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門兆禧苑E座低層13室，面積338方呎，一房間隔，業主稍減500元，獲區內客以8300元承租，呎租24.6元。
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