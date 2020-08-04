第一城三房968萬易手
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城28座中層A室，面積688方呎，3房間隔，以968萬成交，呎價14070元。據了解，原業主於86年1月僅以46萬購入，持貨逾34年至今沽售，帳面獲利約922萬離場，升值20倍。
美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡都會軒2座中層22室，面積473方呎，減價後以980萬成交，呎價20719元。據了解，原業主於08年斥資約470萬購入，是次轉手帳面獲利510萬，升值近1.1倍。
利嘉閣助理分區經理陳龍勳表示，屯門滿名山滿庭5座中層F室，面積約590方呎，兩房間隔，望部份海景，原先叫價738萬，經議價後減價35.2萬，獲區內換樓客以702.8萬承接，呎價11912元，屬市價水平。據悉，原業主於15年11月以約601.9萬購入，現轉手帳面獲利約100.9萬，升值約17%。
滿名山滿庭每呎11912元沽
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天頌苑F座低層6室，面積650方呎，3房間隔，獲區內首置客垂青，以422萬（居二價）購入，呎價6492元，原業主於01年以約87.4萬（未補地價）購入，是次轉手帳面獲利約334.6萬，升值逾3倍。