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元朗SICILIA呎租30.7元

2020-08-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO SICILIA第1A座高層F室，面積407方呎，一房間隔，望山景，獲租客以1.25萬租入，呎租30.7元。 據了解，業主於16年8月以472萬購入，租金回報3.2厘。

　　中原副區域營業經理李志豪表示，灣仔壹環高層E室，面積461方呎，一房間隔，望市景，以2.4萬租出，呎租52.1元。據悉，租客為外區客，原業主於12年以882萬購入，租金回報3.3厘。

　　祥益分行經理林家倫表示，天水圍天愛苑B座中層10室，面積606方呎，獲區內客垂青，議價後以1.15萬租出，呎租19元，租金回報2.4厘。
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