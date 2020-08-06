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豐景園兩房1.05萬租出

2020-08-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益分行經理林英傑表示，屯門豐景園4座高層7室，面積342方呎，屬兩房間隔，獲區內客承租，月租1.05萬，呎租為30.7元。

奧坊‧凱岸每呎9800元承租

　　香港置業市務經理（銷售）葉嘉俊表示，旺角利奧坊‧凱岸2座低層D室，面積197方呎，開放式間隔，原先叫租1.1萬，議價後減價1200元，以約9800元租出，呎租約49.7元。據了解，新租客家為夫婦，業主於18年7月以約495.3萬購入，回報2.4厘。

　　香港置業首席分區董事黃慶龍表示，大角咀浪澄灣9座中高層E室，面積560方呎，兩房間隔，望海景，議價後以2.5萬租出，呎租44.6元，業主於19年8月以約1346.8萬購入，回報2.2厘。
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