豐景園兩房1.05萬租出

一名在港待業的印傭確診新冠肺炎，引起社區爆疫驚恐。由於她曾與三十多名外傭同居於中介公司宿舍，而各外傭已找到新僱主，令人擔憂會否一人中招，經多人把病毒帶入多個家庭？當局強調正在追蹤各人的去向，準備為與她們接觸的人檢測。事件反映中介公司給予外傭暫居的安排，大有改善之處。正在聘請外傭的家庭也要打醒十二分精神，嚴防病毒入屋。 受疫情影響，菲印泰等國減少輸出勞動力，導致外傭求過於供，不少在港完約的外傭，不愁出路，但在找到新僱主前，她們多居於中介公司的宿舍，這些處所十分狹小，往往三、四十人同時間擠在一起，大大增加了交叉感染的風險。 外傭工會昨天呼籲中介公司提高宿舍的衞生...

2020-08-06