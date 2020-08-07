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麗城花園三房月租1.65萬

2020-08-07 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣助理分區經理許喜龍稱，荃灣麗城花園2期6座低層F室，面積572方呎，三房間隔，望海景，以1.65萬租出，呎租28.8元。據悉，原本業主於05年3月以170萬購入，租金回報率12厘。

　　利嘉閣分行經理黃旨焌表示，何文田棗梨雅道3號高層C室，面積656方呎，兩房套連儲物室間隔，望開揚市景，原叫租3萬，議價後減價2000元，以2.8萬租出，呎租42.7元。據悉，業主於18年8月以1600萬購入，現享租金回報率2.1厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，南昌匯璽III第6座高層D室，面積393方呎，一房間隔，向南望海景，原叫租2.1萬，議價後減價1000元，以2萬租出，呎租50.9元。業主於19年11月以1041.3萬購入，租金回報2.3厘。
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