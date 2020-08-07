特色賞景天台 灣景臺廣闊大廳清新閒逸

西貢清水灣背山面海，環境清幽寧靜，是不少人假日消暑好去處。是次走訪灣景臺連頂層連天台特色放盤，鄰近銀線灣泳灘，實用面積1238方呎，設3房1套，全屋採淺色主調，配以多件木製傢俬，一室典雅舒適，天台闊落舒適，更前臨銀線灣一帶開揚海景及山景。



清水灣灣景臺位於銀星徑末段，於1975年入伙，僅設9個單位，全數均為大戶設計，四正闊落，實用率亦高。由屋苑步行數分鐘即為銀線灣泳灘，住戶隨時盡享寫意生活；另駕車前往銀線灣商場僅需3分鐘，方便住戶應付日常生活，距離坑口亦只約8分鐘車程，瞬間接通市區。



以下為大家介紹的灣景臺連天台複式戶，實用面積1238方呎。客飯兩廳樓底特高，涇渭分明，並各設大型水晶吊燈照明，裝潢則以白色為主，再配合矮身的仿古木製傢俬及灰色沙發，加上設有大型玻璃趟門連接露台，不但亮麗典雅，亦大大提升室內的空間感。客廳外連長形露台，可善用空間種植盆栽或賞景。



放盤設3房1套，當中主人套房及另一房間均設有雙邊窗戶，有助開闊視野及通風。主人套房的牆紙有玫瑰花圖案，與窗外的翠綠山景融為一體，彷彿身處大自然之中。房內的傢俬以木系為主，牀尾更訂製了及頂衣櫃，為住戶提供充裕空間放置衣物。另外2房亦相當闊落，放置睡牀及書桌後，還有足夠位置走動。廚房及浴室的保養俱佳，設有所需設備之餘，亦有窗戶通風和排走濕氣，有利空氣流通。



拾級而上，可到達面積約900方呎的天台，現場已置有盆栽及餐桌，前臨開揚銀線灣海景，並遠眺山景，住戶可於假日邀約親朋，盡情享受良辰美景及共聚的時光。



