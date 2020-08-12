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YOHO MIDTOWN呎租33.4元

2020-08-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗YOHO MIDTOWN 8座高層A室，面積473方呎，兩房間隔，望泳池景，獲租客以1.58萬租入，呎租33.4元。據了解，業主於10年5月以335.7萬購入，按買入價計算，租金回報5.6厘。

　　香港置業高級營業董事及高級項目總監馬泰陽表示，南昌站匯璽III第7座高層G室，面積350方呎，一房間隔，望山景，以約1.9萬租出，呎租54.3元。

  據悉，業主於19年10月以828.3萬購入，租金回報2.7厘。

　　美聯助理聯席董事劉範聖表示，東半山嘉雲臺2座高層B室，面積1811方呎，四房雙套房間隔，議價後以月租8.8萬連車位租出，呎租48.6元。業主於00年6月以約1618萬購入，租金回報6.5厘。
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