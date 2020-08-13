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美孚新邨高層呎租32元

2020-08-13 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣聯席市務董事郭永峰表示，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號高層B室，面積626方呎，兩房間隔，望內園景，以2萬獲承租，呎租32元。據悉，業主於08年4月以342.8萬購入，租金回報率約7厘。

　　香港置業首席高級營業經理李品良表示，奧運站君滙港3座中高層H室，面積482方呎，兩房間隔，議價後減價1700元，以1.93萬租出，呎租約40元。據悉，新租客為情侶，業主於14年以約625萬購入，現享回報約3.7厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座極高層G室，面積455方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以1.8萬租入，呎租約39.6元。據了解，業主於16年11月以660萬購入，按買入價計算，租金回報約3.3厘。
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