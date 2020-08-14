新元中三房878萬沽
美聯營業經理陸楚江表示，馬鞍山迎海．駿岸8座高層E室，面積496方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，原叫價約880萬，議價後以835萬成交，呎價16835元。原業主於15年9月以約756.5萬購入，轉手帳面獲利約78.5萬。
利嘉閣市務經理嚴煒俊表示，將軍澳海翩滙2座高層B室，面積518方呎，兩房間隔，原叫價880萬，議價後以860萬沽出，呎價16602元。據悉，原業主於16年9月以581.5萬買入，現轉手帳面獲利約278.5萬，升值約48%。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角城市花園5座中層F室，面積897方呎，三房連套房間隔，享海景，原叫價1780萬，累減至1688萬成交，呎價18818元，屬市價水平。
利嘉閣高級聯席董事徐永全表示，啟德龍譽2A座低層D室，面積519方呎，兩房間隔，望園景，原叫價1150萬，議價後減價150萬，以1000萬沽出，呎價19268元。據悉，原業主於17年4月以931.4萬購入，現轉手帳面獲利68.6萬，升值約7%。
君滙港呎價2.07萬易手
香港置業高級營業董事及高級項目總監馬泰陽表示，奧運站君滙港5座高層H室，面積482方呎，兩房間隔，議價後以約1000萬成交，呎價20747元，據了解，買家為首置客。