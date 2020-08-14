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喜築一房月租1.42萬

2020-08-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級區域經理宋國權表示，土瓜灣喜築中層B室，面積327方呎，一房間隔，坐向西北，議價後減至1.42萬租出，呎租43.4元。據悉，新租客為夫婦，業主於16年11月以522.8萬購入，現享回報約3.3厘。

　　中原分行經理林恩信表示，荃灣愛炫美1座高層A室，面積1138方呎，四房間隔，望海景，以3.75萬租出，呎租約33元。業主於17年7月2311萬一手買入，租金回報率約2厘。

　　美聯助理區域經理冼晉毅表示，西灣河逸濤灣1座高層E室，面積710方呎，三房連套房間隔，業主叫租3.6萬，議價後以3.3萬租出，呎租46.5元。

　　據悉，買家為外區客。業主於07年4月以695萬購入，租金回報率5.7厘。
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