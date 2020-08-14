環抱山水美景 淺水灣花園柔和雅廳時尚瑰麗

港島南區向來是豪宅集中地，建有不少低密度住宅，與碧海山巒為鄰。今次帶大家參觀淺水灣花園罕有放盤，洋房實用面積2128方呎，一室柔美瑰麗，並擁3房3套間隔，還另設天台及約1700方呎大花園，遠眺淺水灣海景。



淺水灣花園坐落於麗景道，於1981年入伙，僅提供10座洋房。屋苑背靠大潭郊野公園，被翠山環抱，清幽寧靜，旁邊為淺水灣，居住環境相當優越。住戶出入需以車代步，區內設有多所國際學校，如加拿大國際學校及蒙特利梭國際學校等；附近亦有香港高爾夫球會及淺水灣泳灘等，消閒康樂設施齊備。



是次走訪的單號屋，實用面積2128方呎，甫進單位，先見掛有藝術吊燈的家庭廳，配上滲燈透出柔和光線，一室更添溫馨。沿樓梯往下層位置，即見清新開揚長廳，旁邊一列玻璃採光，令整個大廳通透明亮，而上方的水晶燈則凸顯了樓底的高曠。從洋房近望可見綠樹景，而遠眺則享淺水灣美景，景觀豐富多樣。



單位附有千呎大花園，以木系裝潢，簡單擺放了戶外桌椅，和煦的陽光灑落伴著綠樹林蔭，住戶於此享受寧靜午後亦為樂事。



屋內以簡約淺調作設計主軸，即使是樓梯位置，亦掛有吊燈點綴，佈置一絲不苟。放盤為3房套戶，分佈於各樓層，開則皆闊落實用。拾級而上為主人套房，佔了逾半層空間，擺放各種大型家具亦游刃有餘，並以白色及木色為主調，感覺舒適自然。再上一層，便到偌大天台，佈置風格沿用花園的木系自然風，視野更開揚遼闊，與四周的翠山互相呼應，住戶可在此享受悠然綠意時光。