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啟德嘉匯一房月租1.63萬

2020-08-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事陳偉宗表示，啟德嘉匯8座高層E室，面積349方呎，一房間隔，望海景，議價後以1.63萬租出，呎租46.7元，據悉，新租客為夫婦。業主於19年6月以1150萬購入，租金回報1.7厘。

　　祥益分行經理林英傑表示，屯門美樂花園4座低層B室，面積861方呎，三房間隔，以1.65萬租入，呎租19.2元，據悉，租客為同區住客。

　　香港置業首席聯席董事植光遠表示，鑽石山居屋龍蟠苑B座高層6室，面積426方呎，兩房間隔，以1.65萬租出，呎租38.7元，據了解，新租客為公務員。

　　業主於10年12月以258萬購入，現享回報7.7厘。
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