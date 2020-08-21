天晉兩房967萬易手
利嘉閣高級聯席董事鮑允中透露，九龍灣得寶花園E座中層1室，面積398方呎，兩房間隔，以580萬成交，呎價14573元，低市價3%，創同類單位近四個月新低。
美聯助理區域經理冼晉毅表示，筲箕灣香島2座中層E室，面積485方呎，兩房間隔，以925萬成交，呎價19072元。原業主2017年2月以916.1萬一手購入，持貨逾三年，帳面賺8.9萬，惟計及雜費等開支料錄虧蝕。
中原高級分行經理馮健平透露，荔枝角美孚新邨百老滙街37號低層C室，面積450方呎，一房間隔，以650萬沽出，呎價14444元。
世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田欣廷軒3座高層A室，面積393方呎，兩房間隔，以723萬成交，呎價18397元。
利嘉閣高級經理郭祖耀稱，沙田第一城1座高層G室，面積327方呎，兩房間隔，以573萬易手，呎價17523元。
康華苑呎價1.41萬售
港置市務經理（銷售）許嘉揚表示，藍田康華苑C座高層4室，面積346方呎，一房間隔，以約490萬（自由市場價）成交，呎價14162元，低市價3%。
中原分區營業經理洪金興指，觀塘麗港城14座高層連天台單位，面積687方呎，三房間隔，以988萬易手，呎價14381元。
另外，美聯高級區域營業董事陳天賜表示，「失守屋苑」油麻地御金．國峯6座中低層C室，面積400方呎，一房間隔，以790萬獲承接，呎價19750元。