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PARK YOHO兩房月租1.35萬

2020-08-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO MILANO第36B座高層E室，面積504方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以1.35萬租入，呎租26.8元。據了解，業主於18年8月以771.3萬購入，按買入價計算，租金回報約2.1厘。

　　美聯高級營業經理蔡玉峰表示，鰂魚涌君豪峰中層B室，面積290方呎，一房間隔，議價後以1.6萬租出，呎租55.2元。原業主於19年以774.8萬購入，若以當時購入價計算，租金回報率約2.5厘。

　　利嘉閣分行經理陳家豪表示，鰂魚涌康怡花園Q座低層15室，面積466方呎，兩房間隔，望園景，議價後以1.95萬租出，呎租42元。據悉，業主於08年3月以350萬購入，現租出可享租金回報率6.7厘。
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