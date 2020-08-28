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VENEZIA三房月租1.5萬

2020-08-28 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO VENEZIA第3A座中層C室，面積606方呎，三房間隔，望園景，獲租客以1.5萬租入，呎租24.8元。

　　據了解，業主於今年3月以750萬購入，租金回報約2.4厘。

　　香港置業首席聯席董事胡耀才表示，啟德嘉匯2座中高層D室，面積485方呎，兩房間隔，望樓景，議價後以1.7萬租出，呎租35.1元。

　　業主於17年3月以約947.2萬購入，租金回報2.1厘。

　　美聯助理聯席董事丘松原表示，香港仔中心海晶閣高層2室，面積438方呎，議價後以1.45萬租出，呎租33.1元。業主於04年9月以140萬購入，租金回報率12厘。
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