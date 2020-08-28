細賞繁華市景 威豪閣高曠廳堂典雅閒逸

中半山的放盤向來有價有市，為不少名人入市之選，當中特色單位更是罕有。以下走訪威豪閣的複式連花園放盤，實用面積達2814方呎，全屋採淺色裝潢，並透過多幅油畫及飾物，營造出典雅的藝術氣息。巨廳外更外連3700方呎大花園，閒時可坐涼亭乘涼，細賞中環區繁華市景。



麥當勞道為港島豪宅地段，當中威豪閣為單幢設計，只設106個單位，所有單位均以大戶開則。該廈設有泳池及停車場，旁邊亦有一條小路通往堅尼地道，方便前往香港公園及金鐘一帶。另外，該廈位處小學11及中學中西區名校網內，毗鄰聖保羅男女中學，同區名校包括英皇書院及聖士提反女子中學等。



馬上走訪是次放盤，為複式連花園單位，實用面積2814方呎。大廳位於複式下層，以白色及木系作主調，配合高樓底及天窗設計，一室光猛通爽。全廳置有多件飾物，牆身亦掛有多幅油畫，點綴廳堂空間，亦營造出典雅的藝術氣息。客廳隔壁便是飯廳及半開放式廚房，當中廚房設有高檔次的家電，亦設有中島大桌，旁邊已放置椅子，可作備餐空間或餐桌。



放盤的特色所在，莫過於客廳外連的大花園，面積達3700方呎，旁邊種滿植物，中央鋪有大草皮，毗連偌大涼亭，對正中銀大廈、終審法院等多幢地標建築物，閒時安坐乘涼，飽覽繁華大都會，份外寫意。



單位設5房2套，由客廳旁的內置樓梯連接，闊落見使之餘，裝修風格亦各有特色，盡享品味生活。當中主人套房採灰白主調，只置有少量傢俬，感覺簡約清新。至於書房則呈長形，裝潢別具格調，置有書櫃之餘，亦以特色圖案及畫像修飾牆身，營造自然寧靜的閱讀空間。