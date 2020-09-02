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嘉湖兩房月租1.05萬

2020-09-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居6座中層E室，面積448方呎，兩房間隔，議價後以1.05萬租出，呎租23.4元，租金回報率達2.6厘。

　　中原副分區營業經理麥偉成表示，上水奕翠園7座中層F室，面積942方呎，三房連套房間隔，原叫租2.3萬，議價後以2.1萬租出，呎租22.3元。據悉，新租客為家庭客，業主於98年以555萬購入，是次租出單位可享4.5厘租金回報。

　　美聯首席高級營業經理林懋霖表示，西營盤翰林峰1座高層C室，面積427方呎，兩房間隔，原叫租3.2萬，減至3萬租出，呎租70.3元。據悉，業主於17年6月以1309.2萬購入，租金回報約2.7厘。
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