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錦華花園兩房1.2萬租出

2020-09-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事邱家邦表示，屯門錦華花園B座高層2室，面積348方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，月租1.2萬，呎租34.5元，租金回報率達2.8厘。

得寶花園每呎48.2元承租

　　香港置業營業經理沈行進表示，九龍灣得寶花園C座中高層4室，面積253方呎，1房間隔，望山景，原先叫租1.25萬，議價後以1.22萬租出，呎租48.2元，據悉，新租客為單身人士，業主於98年7月以約117.5萬購入，現享租金回報約12.5厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門弦海陸中層T室，面積223呎，開放式間隔，業主減租300元，以月租8700元租出，呎租為39元。 業主於18年以約376.9萬購入價，租金回報率為2.8厘。
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