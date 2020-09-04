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藍灣半島三房月租2.28萬

2020-09-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層H室，面積566方呎，三房連套房間隔，月租2.28萬，呎租40.3元。據了解，業主於01年5月以293.3萬購入上址，按買入價計算，租金回報約9.3厘。

　　香港置業市務經理（銷售）葉嘉俊表示，長沙灣一號‧西九龍2座中層D室，面積963方呎，四房間隔，望內園景，議價後以3.4萬租出，呎租35.3元，據了解，新租客為家庭客。業主於13年3月以約1231.6萬購入，現享回報約3.3厘。

　　利嘉閣助理分區經理許喜龍稱，荃灣灣景花園2座高層E室，面積708方呎，三房連套房間隔，望海景，以1.95萬承租，呎租約27.5元。據悉，業主於04年10月以約238萬購入，現租出享租金回報率約9.8厘。
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