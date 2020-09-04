眺望綠樹海景 銀湖．天峰柔和色調廣闊雅廳

馬鞍山一帶建有不少住宅臨海而建，居住環境愜意怡人。其中，位於港鐵烏溪沙站上蓋的年輕屋苑銀湖．天峰，更是坐擁鐵路之便，是次帶大家參觀罕有靚裝連平台特色戶放盤，實用面積逾1400方呎，4房2套連雙平台設計，將山海雙景盡收眼底，視野開揚。



銀湖．天峰前臨吐露港，背靠馬鞍山郊野公園，地理位置優越。項目樓齡約11年，由信和置業及港鐵合作發展，7座住宅大廈合共涉逾2100伙。



屋苑自設大型住客會所，當中會所連園林面積更達約36萬方呎，提供多元化設施，包括美容水療室、室內游泳池及多用途運動場等，亦備有3個宴會廳，如需購物，也可選擇到鄰近的有購物商場「迎海薈」。



交通方面，除了可經鐵路前往各區外，烏溪沙站亦設有巴士總站，可直抵中環、觀塘及西貢等地，出入通勤相當便捷。



馬上走訪位於銀湖．天峰1座低層連平台特色戶，實用面積1432方呎，甫入單位先經小玄關進入廳堂，即見裝潢簇新的飯廳，置有白色圓形大餐桌，牆身用上自然風景壁畫點綴，營造舒適進餐環境；往前進則為客廳位置，空間偌大，掛有華麗水晶吊燈，旁邊設有偏廳，則放有不少綠色植物為家居添生氣，加上單位空間寬敞，即使擺放多件大型家具亦不感侷促。



放盤附設平台，客廳旁有落地玻璃趟門連接，站在平台外望，前無遮擋，可飽覽綠樹翠景及遠眺吐露港，相當寫意。



房間方面，採4房2套連工人套房設計，其中主人套房及另一睡房同一坐向，均採亮白主調作佈置，近落地大窗將私人平台的植物景引入室內，綠意盎然。此外，單位內的另一平台需經由廚房前往，面積寬闊，閒時可廣邀親朋於此燒烤作樂，若有飼養寵物，更可提供多個地方走動，享受生活。