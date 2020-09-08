祥益區域董事袁思賢表示，屯門海翠花園1座高層D室，面積609方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以648萬購入作換樓，呎價10640元，原業主於07年以約132.5萬購入，轉手帳面升值逾3倍。
宇晴軒議價820萬沽
利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣宇晴軒5座高層B室，面積約464方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價880萬，經議價後減價60萬，以820萬成交，呎價17672元，據悉，原業主於03年10月以約178.2萬購入，現轉手帳面獲利約641.8萬，升值約3.6倍。
中原分行經理楊頌堯表示，大埔中心7座中層C室，面積371方呎，兩房間隔，議價後以550萬易手，呎價14825元，新買家為上車客，原業主則於15年以423萬買入，帳面獲利127萬，升值30%。
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭10座高層C室，面積765方呎，3房間隔，原叫價1000萬，以940萬成交，呎價12288元。 據了解，原業主於11年以448萬購入，帳面獲利492萬離場，升值1.1倍。
香港置業營業經理文華表示，大角咀i-home低層D室，面積392方呎，獲區內客以約638萬成交，呎價16276元。據了解，買家為首置客。