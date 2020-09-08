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屋苑頻錄市價成交

2020-09-08 列印
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理區域經理胡善恆表示，新蒲崗譽．港灣2B座中低層C室，面積446方呎，屬1房間隔，內櫳企理，獲用家斥資承接，成交價800萬，呎價17937元。據了解，原業主於14年7月斥資約575萬購入，是次轉手帳面獲利約225萬，升值約40%。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門海翠花園1座高層D室，面積609方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以648萬購入作換樓，呎價10640元，原業主於07年以約132.5萬購入，轉手帳面升值逾3倍。

宇晴軒議價820萬沽

　　利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣宇晴軒5座高層B室，面積約464方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價880萬，經議價後減價60萬，以820萬成交，呎價17672元，據悉，原業主於03年10月以約178.2萬購入，現轉手帳面獲利約641.8萬，升值約3.6倍。

　　中原分行經理楊頌堯表示，大埔中心7座中層C室，面積371方呎，兩房間隔，議價後以550萬易手，呎價14825元，新買家為上車客，原業主則於15年以423萬買入，帳面獲利127萬，升值30%。

　　世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭10座高層C室，面積765方呎，3房間隔，原叫價1000萬，以940萬成交，呎價12288元。 據了解，原業主於11年以448萬購入，帳面獲利492萬離場，升值1.1倍。

　　香港置業營業經理文華表示，大角咀i-home低層D室，面積392方呎，獲區內客以約638萬成交，呎價16276元。據了解，買家為首置客。
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