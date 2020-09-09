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譽．港灣兩房月租兩萬

2020-09-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理楊潤彬表示，新蒲崗譽．港灣6座高層G室，面積525方呎，兩房間隔，望山景，原先叫租2.2萬，議價後減至2萬租出，呎租38.1元，據悉，新租客為夫婦。業主於14年12月以約752萬購入，現享回報約3.2厘。

　　利嘉閣分行經理鄭漢威表示，西貢逸瓏海滙2座中層A室，面積827方呎，三房連套房及工人套房間隔，望內園景，原叫租3.05萬，議價後減價1700元，以2.88萬租出，呎租約35元。據悉，原業主於18年2月以1100.2萬購入，租金回報率3.1厘。

　　祥益分行經理林英傑表示，屯門兆麟苑B座低層4室，面積554方呎，三房間隔，獲區內客承租，以1.15萬租出，呎租20.8元。

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