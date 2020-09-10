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星河明居2.2萬租出

2020-09-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事植光遠表示，鑽石山星河明居A座低層6室，面積593方呎，3房間隔，望西北，以2.2萬租出，呎租37.1元，據了解，買家為區內的4人家庭，原業主於今年5月以約980萬購入，租金回報2.7厘。

藍灣半島每呎41.3元承租

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層F室，面積455方呎，屬兩房間隔，月租1.88萬，呎租41.3元，據了解，業主於18年2月以789萬購入，租金回報約2.9厘。

　　祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門居屋兆禧苑A座高層7室，面積415方呎，兩房間隔，獲區內短租客以1.28萬承租，呎租30.8元，若以現時同類單位市值約524萬作計算，租金回報率達2.9厘。
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