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藍灣半島兩房月租2萬

2020-09-11 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座極高層E室，面積436方呎，屬兩房間隔，望翠綠山景，獲租客以2萬租入，呎租約45.9元，據了解，業主於12年10月以496.8萬購入，租金回報約4.8厘。

　　香港置業市務經理（銷售）葉嘉俊表示，南昌站匯璽II第5B座極高層H室，面積350方呎，1房間隔，望開揚山景，議價後以約1.65萬租出，呎租約47.1元。據了解，業主於18年9月以約838.5萬購入，租金回報2.4厘。

　　利嘉閣助理分區經理許喜龍稱，荃灣韻濤居B座中層9室，面積約440方呎，為兩房間隔，望山景，以1.4萬獲承租，呎租約31.8元，據悉，業主於99年4月以約198.3萬購入，現租出享租金回報率約8厘。
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