海螺候低博反彈 地利根德閣現代風格典雅廳堂

傳統豪宅區之一的中半山，擁有多個地段，其中舊山頂道一帶建有多幢豪宅名廈，包括今次介紹的地利根德閣，物業位置背靠太平山頂，主攻大碼戶型。以下這個優質放盤，實用面積逾2400方呎，大廳佈置糅合中式及現代風格。



地利根德閣共有3座大廈，分別於1981年及1994年落成，屋苑所有單位都逾千方呎，最細實用面積約1500多方呎起步，最大面積則超過3000方呎，向來是名人富豪的聚居地。屋苑自設住客會所，日常購物可到附近嘉富麗苑的超級市場。物業有提供穿梭巴士服務，接載住客前往中環或金鐘。



以下參觀的豪宅單位，坐落地利根德閣第3座，大廈每層設有4伙，這個高層放盤，實用面積2429方呎，由大門入屋便是寬敞闊落的玄關，一邊牆身訂造木系入牆櫃，另一面則以木條子裝飾，兩者一直伸延巨廳，可見空間之大。



鑽石形大廳面積偌大，淺色雲石地磚配襯部份深木色家具，層次豐富，廳內既有現代化設計，客廳亦有中式元素點綴，一排曲尺實木大櫃，分別具有書櫃、酒櫃及飾櫃的功能，其中電視機兩側的飾櫃，櫃面以中式通花圖案佈置，凸顯古雅大方之意。客廳靠窗位置闢作休閒區，同樣採用另一款木系主調，戶主可從這裏居高臨下，180度無遮擋俯視維多利亞港兩岸景色，更可欣賞煙花海景。



大宅採4房1套設計，集中於飯廳旁的走廊，主人套房內籠方正工整，睡眠區的假天花連滲燈設計，刻意營造高樓底的視覺，大窗位置同樣間畫出休閒區，躺在窗邊也能細看這個都市的變化。套廁面積合理，雙洗手盆設計，方便男女戶主同時梳洗，天花亦裝有浴室寶，保持室內乾爽。