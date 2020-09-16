外望翠綠樹景 悠然山莊敞亮廳堂雅致裝潢

大埔半山低密度屋苑悠然山莊，與港鐵大埔墟站隔河相對，今次介紹屋苑的3房1套放盤，實用面積約1109方呎，全屋雅致裝潢，設有多盞水晶吊燈及多幅畫作，高貴典雅，景觀方面，外望內園樹景，令人恬靜舒心。



大埔半山低密度屋苑悠然山莊，周圍綠樹成蔭，與港鐵大埔墟站隔河相對。今次介紹為3房1套放盤，實用面積約1109方呎，全屋以設有雅致裝潢，設有多盞水晶吊燈及多幅畫作，高貴典雅，單位外望內園樹景，令人恬靜舒心。



由中信泰富發展悠然山莊，鄰近另一低密度屋苑大埔寶馬山。悠然山莊樓齡約23年，由共11座組成，分高座及低座物業興建，提供逾240伙。項目中第1至9座為低座，樓高4層，全為複式設計，分為上複式及下複式單位；而10至12座為高座，為分層住宅設計，樓高12層。屋苑設有會所，並設有遊樂場、游泳池及網球場等。交通方面，戶主可選擇步行不消10分鐘或乘搭屋苑穿梭巴士來往大埔墟鐵路站，一旁有新達廣場，戶主的生活所需也可在該處找到。



是次介紹悠然山莊放盤位於10座低層A室，實用面積1109方呎，為3房1套間隔，另設工人套房。



甫進單位即為日字形大廳，涇渭分明，內設有多組水晶吊燈及小掛燈，並置有多幅畫作，更顯雅致。客廳置有大落地玻璃窗，令廳堂空間感延伸，外望為內園樹景，可遠望泳池。



廚房以白色作主調，內設有多組廚櫃，簡潔明亮。單位內的3間房間均有大窗戶，閒時可打開窗戶享輕拂微風，甚為舒適。單位中有2個浴室，牆身及地板均鋪上雲石，美觀又易於打理。



