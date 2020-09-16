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元朗PARK YOHO VENEZIA三房月租1.58萬

2020-09-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO VENEZIA第3A座高層C室，面積606方呎，屬三房間隔，望開揚園景，獲租客以1.58萬租入，呎租約26.1元。據了解，業主於16年7月以669.4萬購入，按買入價計算，租金回報約2.8厘。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門新圍苑B座低層10室，面積401方呎，兩房間隔，以9000元租出，呎租22.4元。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門隻隻寓南翼低層E室，面積304方呎，開放式間隔，月租1.05萬，呎租34.5元，業主於16年以約360.5萬購入，租金回報率約3.5厘。美聯助理區域經理周永業表示，筲箕灣香島2座高層B室，面積約1175方呎，4房連雙套房間隔，以月租5萬租出，呎租為42.6元。
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