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屯門盈豐園兩房月租1.18萬

2020-09-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門盈豐園2座中層G室，面積415方呎，兩房間隔，目前減價至1.18萬租出，呎租28.4元，租金回報率達2.9厘。

　　利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌映灣園11座高層C室，面積約565方呎，為兩房間隔，望山景，原先叫租1.6萬，議價後以1.45萬租出，呎租25.7元。據悉，業主於08年4月以約243萬購入，租金回報率逾7厘。

　　香港置業高級聯席董事謝啟源表示，長沙灣碧海藍天3座低層D室，面積505方呎，兩房間隔，望內園池景，議價後以1.8萬租出，呎租35.6元，據悉，新租客為夫婦，業主於16年6月以約615萬購入，現享回報約3.5厘。
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