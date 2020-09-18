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筲箕灣香島三房月租3.7萬

2020-09-18 列印
  二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣香島2座高層C室，面積為980方呎，3房連套房間隔，望開揚景，議價後以約3.7萬租出，呎租37.8元，業主於18年4月以約2215.6萬購入，租金回報約2厘。

　　中原分行經理陳家富表示，屯門御半山1A座中層G室，面積414方呎，兩房間隔，以1.2萬租出，呎租29元，業主於18年5月以約638.2萬一手購入，租金回報約2.3厘。

　　香港置業高級聯席董事謝啟源表示，荔枝角清麗苑C座中層10室，面積388方呎，2房間隔，望山景，議價後以1.24萬租出，呎租約32元。

　　據悉，新租客為一家三口，業主於17年12月以約460萬購入，現享回報約3.2厘。
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