原業主於10年4月以約683.3萬購入，現沽出帳面獲利約436.7萬，升值約63.9%。
名城三房1120萬沽
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山海栢花園4座低層B室，面積426方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價682萬，減至678萬易手，呎價15915元。據悉，原業主於10年8月以250萬購入，帳面獲利428萬，升值1.7倍。
中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天3座低層E室，面積502方呎，兩房間隔，原叫價890萬，議價後以869萬易手，呎價17311元。原業主於11年以446萬購入，帳面獲利423萬，升值94.8%。
香港置業高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角曼克頓山5座高層G室，面積647方呎，三房間隔，望開揚景，原叫價1470萬，議價後以1420萬沽出，呎價21068元，據了解，買家為家庭客。原業主於09年4月以約573.8萬購入，是次轉售帳面賺約846.2萬，升值約1.47倍。
曼克頓山呎價2.1萬
利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇稱，將軍澳新寶城5座中高層C室，面積378方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價700萬，減至652萬易主，呎價17249元。據了解，原業主於14年7月以438萬購入，現轉手帳面獲利約214萬，升值約49%。