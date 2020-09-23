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屋苑錄減價承接個案

2020-09-23 列印
■大圍名城一面積679方呎的三房單位，議價後以1120萬沽出，呎價16495元。 資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，大圍名城3座低層SA室，面積679方呎，三房連套房間隔，原叫價1150萬，議價後以1120萬沽出，呎價16495元。

　　原業主於10年4月以約683.3萬購入，現沽出帳面獲利約436.7萬，升值約63.9%。

名城三房1120萬沽

　　世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山海栢花園4座低層B室，面積426方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價682萬，減至678萬易手，呎價15915元。據悉，原業主於10年8月以250萬購入，帳面獲利428萬，升值1.7倍。

　　中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天3座低層E室，面積502方呎，兩房間隔，原叫價890萬，議價後以869萬易手，呎價17311元。原業主於11年以446萬購入，帳面獲利423萬，升值94.8%。

　　香港置業高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角曼克頓山5座高層G室，面積647方呎，三房間隔，望開揚景，原叫價1470萬，議價後以1420萬沽出，呎價21068元，據了解，買家為家庭客。原業主於09年4月以約573.8萬購入，是次轉售帳面賺約846.2萬，升值約1.47倍。

曼克頓山呎價2.1萬

　　利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇稱，將軍澳新寶城5座中高層C室，面積378方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價700萬，減至652萬易主，呎價17249元。據了解，原業主於14年7月以438萬購入，現轉手帳面獲利約214萬，升值約49%。
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