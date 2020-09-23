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新屯門中心月租1萬元

2020-09-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心3座高層B室，面積462方呎，兩房間隔，獲區外客垂青，減租1500元，以月租1萬租出，呎租21.6元，租金回報率為2.3厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座極高層C室，面積811方呎，三房連套房間隔，望海景，新近獲租客以3萬租入，呎租約37元。據了解，業主於05年以3069萬購入該單位，按買入價計算，租金回報率約1.2厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園3座高層A室，面積362方呎，兩房間隔，以1.05萬「即睇即租」，呎租29元，租客為區內客，若以單位市價計，租金回報率達2.6厘。
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