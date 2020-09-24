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盈豐園兩房月租1.1萬

2020-09-24 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門盈豐園2座高層F室，面積367方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以1.1萬租出，呎租30元，若以單位市價約483萬計算，該單位租金回報為2.7厘。

　　中原分行經理陳家富表示，屯門御半山1B座中層C室，面積441方呎，兩房間隔，望山景，原叫租1.35萬，議價後以1.3萬租出，呎租29.5元。業主於18年5月671.8萬一手購入，現租出單位租金回報約2.3厘。

　　美聯首席高級營業經理王俊安表示，北角半山賽西湖大廈6座中層B室，面積1467方呎，三房連套房及工人套房間隔，望海景，原叫租約7.3萬，議價後減至約6.8萬租出，呎租46.4元。業主於09年8月以2280萬購入，租金回報3.6厘。
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