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屯門隻隻寓兩房月租1.65萬

2020-09-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事邱家邦表示，屯門隻隻寓北翼中層A室，面積563方呎，兩房間隔，以1.65萬租出，呎租29.3元。業主於16年以約738.2萬購入，租金回報率為2.7厘。

　　香港置業市務經理（銷售）葉嘉俊表示，長沙灣海柏匯中層A室，面積207方呎，開放式間隔，望開揚景，原叫租1.15萬，議價後以9300元租出，呎租44.9元，據了解，新租客為上班族。業主於16年7月以約299.3萬購入，現享租金回報約3.7厘。

　　美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運站瓏璽3座中層A室，面積1069方呎，四房一套間隔，望海景，以4.7萬租出，呎租約44元。據了解，業主於12年7月斥1955.42萬購入，回報率約2.9厘。
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