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藍灣半島兩房月租2萬

2020-09-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座極高層H室，面積436方呎，屬兩房間隔，獲租客以2萬租入，呎租約45.9元，據了解，業主於20年5月以790萬購入，按買入價計算，租金回報約3厘。

　　利嘉閣首席聯席市務董事莊國寶表示，屯門市廣場3座中層B室，面積約353方呎，採兩房間隔，望山景，原先叫租1.25萬，經議價後減價700元，以1.18萬租出，呎租約33.4元，據悉，業主於19年4月以約498萬購入，租金回報率約2.8厘。

　　香港置業高級聯席董事謝啟源表示，長沙灣宇晴軒6座極高層B室，面積554方呎，3房間隔，議價後以2.55萬租出，呎租46元，據悉，新租客為一家三口，業主於06年5月以約410萬購入，現享回報約7.5厘。
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