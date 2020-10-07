德福兩房798萬易手
中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城1座中層F室，面積451方呎，三房間隔，以778萬易手，呎價17251元。據了解，原業主於08年以265萬購入，帳面獲利513萬離場，升值1.94倍。
利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳城中駅8座高層C室，面積894方呎，四房連套房及士多房間隔，望山景，原叫價1600萬，議價後以1460萬易手，呎價16331元。據了解，原業主於16年以1100萬購入，現轉手帳面獲利約360萬，升值約33%。
香港置業首席高級營業經理李品良表示，奧運站君滙港6座低層E室，面積477方呎，兩房間隔，議價後以915萬成交，呎價19182元，據了解，買家為分支家庭客。原業主於08年1月以403.8萬購入，是次轉售帳面賺511.2萬，升值1.27倍。
祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心4座低層B室，面積462方呎，議價後以505萬易手，呎價10931元，據悉，買家為同屋苑分支家庭客。
新屯中呎價1.09萬沽
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，黃大仙東頭（二）邨振東樓高層2室，面積376方呎，兩房間隔，望開揚景，以238萬（綠表價）沽出，呎價6330元。據了解，原業主於03年以23萬（未補地價）購入，帳面獲利215萬離場。