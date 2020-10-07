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筲箕灣遠晴呎租42.2元

2020-10-07 列印
        二手再錄市價租務個案，美聯首席高級營業經理梁子軒表示，筲箕灣遠晴高層A室，面積431方呎，一房間隔，採開放式廚房，獲同區客垂青，議價後以1.82萬租出，呎租約42.2元。業主於14年12月以722.9萬購入，租金回報約3厘水平。

　　香港置業首席聯席董事胡耀才表示，啟德天寰3座中低層N室，面積329方呎，一房間隔，望開揚景，議價後以1.52萬租出，呎租46.2元，據了解，新租客為情侶。

　　業主於17年6月以約663萬購入，租金回報2.8厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座極高層G室，面積455方呎，兩房間隔，望開揚山景及市景，獲租客以1.85萬租入，呎租約40.7元。

　　據了解，業主於04年2月以202萬購入，按買入價計算，租金回報約11厘。
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