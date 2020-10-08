挪威不單止有二十歲射手艾寧夏蘭特橫空降世，比他年長四年的中鋒蘇洛夫亦嶄露頭角，兩人上場國際賽首度聯袂正選攻堅即各入兩球。他倆今晚再度聯手，有力領軍於歐洲國家盃附加賽出線途徑C四強主場擊敗塞爾維亞，主勝穩開。 （有線605、665台周五凌晨2:45直播） 蘇洛夫雖然未如夏蘭特般一鳴驚人，但憑去季各賽事為特拉布宗攻入三十三球，今夏獲RB萊比錫賞識，和國家隊拍檔一起於德甲搵食。兩人於挪威合作兩次，首仗雖在歐洲國家聯賽B1組主場1:2不敵奧地利，但蘇洛夫後備上陣即助夏蘭特建功；上仗一起擔正，更各梅開二度率隊同組客場5:1大勝北愛爾蘭。 塞爾維亞近績差 有兩人聯手攻堅，難怪挪威教練拿...

2020-10-08