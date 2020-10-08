太古城三房1370萬沽
中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城33座低層D室，面積854方呎，三房連套房間隔，原叫價約1000萬，議價後以972.5萬易手，呎價11388元。據了解，原業主於97年以375萬購入，帳面獲利597.5萬離場，升值約1.59倍。
美聯助理區域經理李進豪表示，屯門城‧點高層E室，面積232方呎，開放式間隔，望山景，買家為區內上車客，議價後以437萬易手，呎價18836元。原業主於17年10月以374萬購入，是次轉手帳面獲利63萬，升值約16.8%。
利嘉閣高級經理高偉鴻表示，灣仔駿逸峰中低層D室，面積422方呎，兩房間隔，望山景，以880萬沽出，呎價20853元。據悉，原業主於11月7月以635萬購入，現轉手帳面獲利245萬，升值38.6%。
和富呎價1.61萬易手
世紀21北山地產客戶經理楊詠詩表示，北角和富中心14座中層C室，面積703方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1138萬承接，呎價16188元，屬市價水平。據了解，原業主於97年7月以530萬購入，帳面獲利608萬，升值1.1倍。
利嘉閣聯席董事潘佳彬表示，將軍澳THE PARKSIDE第3座中層E室，面積545方呎，兩房間隔，望市景，以980萬沽出，呎價17982元。據悉，原業主於14年11月以646萬購入，現轉手帳面獲利334萬。