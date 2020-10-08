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嘉亨灣三房月租5.5萬

2020-10-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣3座高層C室，面積947方呎，三房連套房間隔，望海景，以5.5萬租出，呎租58.1元。業主於13年1月以1870萬購入，租金回報3.5厘。香港置業區域董事馬漢偉表示，南昌站匯璽II第3B座中高層B室，面積349方呎，一房間隔，望海景，議價後以1.95萬租出，呎租55.9元，據悉，新租客為夫婦。業主於17年12月以879.1萬購入，租金回報2.7厘。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門市廣場1座中層G室，面積335方呎，月租1.17萬，呎租34.9元，租金回報率達3厘。

　　中原分行經理陳家富表示，屯門弦海高層K室，面積224方呎，開放式間隔，原叫租1萬，議價後以9000元租出，呎租40.2元。
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