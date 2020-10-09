映灣園三房803萬沽
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門多寶大廈高層A室，面積246方呎，獲區內上車客垂青，議價後以338萬購入自住，呎價13740元。原業主於17年以約280萬購入，轉手帳面獲利約58萬。
世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山新港城K座中層4室，面積519方呎，三房間隔，座望園景，原叫價900萬，議價後以855萬易手，呎價16474元。據了解，原業主於07年6月以226萬購入，帳面獲利629萬，升值近2.8倍。
中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣一號‧西九龍1座低層B室，面積867方呎，三房連套房間隔，望內園景，原叫價1400萬，議價後以1370萬易手，呎價15802元。原業主於13年以995.3萬購入，帳面獲利374.7萬離場，升值38%。
美孚呎價1.29萬易手
美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨八期百老匯街118號高層B室，面積670方呎，以870萬易手，呎價12985元。據了解，原業主於96年以235萬購入，是次轉手帳面獲利635萬，升值約2.7倍。
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，鑽石山星河明居E座高層6室，面積593方呎，三房間隔，以985萬易手，呎價16610元。