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宇晴軒兩房月租1.65萬

2020-10-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣宇晴軒3座極高層A室，面積441方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以1.65萬租出，呎租37.4元，據悉，新租客為夫婦，業主於13年以約600萬購入，現享回報約3.3厘。

　　利嘉閣聯席市務董事郭永峰表示，荔枝角盈暉臺2座中層H室，面積約438方呎，為兩房間隔，望內園景，以1.68萬租出，呎租約38.4元，據悉，業主於2001年7月，以約212.8萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約9厘。

　　中原分區營業經理周偉航表示，大圍薈蕎1翼中層A1室，面積413方呎，2房連開放式廚房間隔，以1.75萬租出，呎租42.4元，原業主則於18年以862萬購入，是次租出單位可享約2.4厘租金回報。
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