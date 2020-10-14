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碧海藍天三房月租2.3萬

2020-10-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級區域董事文啟光表示，長沙灣碧海藍天6座低層A室，面積577方呎，三房間隔，望內園景，原叫租2.3萬，議價後以2萬租出，呎租34.7元，據悉，新租客為家庭客。業主於04年10月以316萬購入，現享回報約7.6厘。

　　香港置業區域董事方文偉表示，長沙灣曉悅中層G室，面積220方呎，開放式間隔，望樓景，原叫租1.23萬，議價後以1.05萬租出，呎租47.7元，據了解，新租客為單身一族。業主於14年11月以364萬購入，現享回報3.5厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO SICILIA第1A座中層D室，面積326方呎，開放式間隔，望園景及山景，獲租客以1.18萬租入，呎租36.2元。
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