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大圍名城三房月租3.3萬

2020-10-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城3期盛世2座高層NC室，面積958方呎，3房連套房間隔，以3.3萬租出，呎租34.4元。據悉，業主於12年以1215萬購入，租金回報3.3厘。

　　美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣6座極高層B室，面積為749方呎，屬3房連套房及工人套房間隔，望海景，原先叫租3.6萬，議價後以3.2萬租出，呎租42.7元，據了解，新租客為外區換樓租客，業主於16年以約1380萬購入，租金回報約2.8厘水平。

　　世紀21陽光區域經理陳世民表示，火炭穗禾苑F座高層8室，面積550方呎，兩房間隔，望山景，獲區內租客以月租1.38萬承租，呎租25.1元。
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