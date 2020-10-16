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大角咀瓏璽四房單位月租4.7萬

2020-10-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，大角咀瓏璽6B座低層B室，面積1164方呎，屬4房雙套連工人套間隔，望海景，獲家庭客承租，月租4.7萬，呎租40.4元，業主於11年7月斥資約2238.27萬購入，租金回報率約2.5厘。

  中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城2期盛薈1座低層ND室，面積678方呎，3房連套房間隔，以2.4萬租出，呎租35.4元，原業主則於10年以742萬購入，是次租出單位可享約3.9厘租金回報。

　　香港置業分區董事駱啟生表示，南昌站匯璽II第5B座高層A室，面積357方呎，1房間隔，望海景，議價後以1.68萬租出，呎租47.1元。

  據悉，新租客為單身客，業主於18年10月以約984.9萬購入，租金回報達兩厘。

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