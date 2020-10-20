第一城呎價1.7萬
中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城40座中層D室，面積304方呎，兩房間隔，原先叫價約540萬，議價後以518萬易手，呎價17039元。據了解，原業主則於15年以390萬購入，帳面獲利128萬離場，升值約33%。
世紀21家天下分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園4座中層H室，面積592方呎，3房間隔，望街景，以955萬（自由市場價） 易手，呎價16132元。據了解，原業主於10年12月以417萬（已補地價） 購入，帳面獲利538萬離場，升值1.3倍。
利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳峻瀅1座高層F室，面積約498方呎，為兩房間隔，望園景，原先叫價750萬，目前減至736萬交吉易手，呎價14779元，據了解，原業主於12年7月以381.7萬購入，現轉手帳面獲利約354.3萬，升值約93%。
維港灣980萬沽
香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站維港灣3座高層F室，面積459方呎，兩房間隔，以980萬沽出，呎價21351元，原業主於12年9月以約588萬購入，是次轉售帳面賺約392萬，升值約66.7%。
中原高級分行經理李百達表示，鰂魚涌太古城南天閣高層A室，面積597方呎，兩房間隔，以1168萬易手，呎價19564元。