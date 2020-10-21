凶宅同層戶錄低價承接

太古城三房1038萬沽
鰂魚涌太古城單日錄兩成交，美聯助理營業董事施衍銘表示，太古城寶安閣中層單位H室，為凶宅毗連單位，面積706方呎，三房間隔，以1038萬成交，呎價僅14703元，低市價逾兩成，買家為用家。施衍銘續指出，上址為「新聞王子」鄧景輝於2015年墮樓身亡的毗連單位。
另外，美聯物業營業經理吳肇基表示，太古城隋宮閣低層B室，面積785方呎，三房一套間隔，以1230萬易手，呎價約15699元。
此外，觀塘麗港城凶宅同層戶亦錄低市價承接。中原營業經理洪金興稱，該屋苑4座低層F室，面積517方呎，兩房間隔，為凶宅同層戶，以665萬沽出，呎價12863元，低市價逾一成。
利嘉閣分區經理武秉強表示，小西灣藍灣半島1座高層D室，三房一套連多用途房間隔，面積739方呎，以1338萬成交，呎價約18106元，屬市價水平。
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山新港城E座中層01室，面積618方呎，三房間隔，獲買家以978萬承接，呎價15825元。
美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心16座中層H室，面積約374方呎，2房間隔，以503.8萬成交，呎價約13471元，買家為外區上車客。
天晉呎價1.78萬
利嘉閣聯席董事羅志雄指，將軍澳天晉II2A座高層D室，面積703方呎，三房一套間隔，以1256萬成交，呎價17866元。
世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田富豪花園嘉美閣中層B室，面積725方呎，為3房1套間隔，以846.2萬承接，呎價11672元。