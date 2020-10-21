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縉城峰兩房1570萬易手

2020-10-21 列印
　　市場氣氛回暖，豪宅亦錄二手成交，中原副分區聯席董事黃雪飛透露，西營盤縉城峰1座高層B室，559方呎，兩房及多用途房間隔，以1570萬售出，呎價28086元。原業主於2010年4月以1268萬買入，持貨10年，帳面獲利302萬，升值24%。

　　美聯高級營業經理廖煜榮表示，元朗錦綉花園J段2街單號洋房連花園，848方呎，3房間隔。

傲瀧兩房843萬成交

　　原業主月前叫價約1100萬放售，吸引外區換樓客興趣，以1050萬成交，呎價約12382元。

　　資料顯示，原業主於2008年10月以約350萬購入，帳面獲利約700萬，升值約2倍。

　　世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢傲瀧23座地下戶，409方呎，2房1廳間隔，連花園約162方呎，以843萬成交，呎價20611元。據了解，原業主於2017年6月以748萬購入，帳面獲利95萬，升值13%。
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