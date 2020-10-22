世紀21分行經理楊麗娟表示，沙田第一城30座低層E室單位，面積451方呎，三房兩廳間隔，原叫價740萬，放盤五個月，最終減80萬沽出，以660萬元易手，呎價14634元，低市價近一成。
第一城低市價一成沽
利嘉閣高級聯席董事莊雅琁表示，九龍灣德福花園M座頂層單位，不能以電梯直達，面積512方呎，兩房兩廳間隔，原叫價698萬元，最終減45萬，以653萬沽出，呎價12754元，是近期同類單位最平，低市價約3%。
中原地產營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城4A期晉海1B座中層C室，面積489方呎，兩房間隔，原叫價1000萬，減價147萬，以853萬成交，呎價17444元，屬市價。
世紀21分行經理林成豐指，馬鞍山海典居3座高層A室，面積654方呎，原叫價1580萬，最終減價130萬，以1450萬沽出，呎價約15199元，屬市價。
海典居呎價1.51萬易手
美聯物業高級分區營業經理徐君寶指，元朗PARK YOHO Venezia 3B座高層A室，兩房間隔，面積583方呎，原叫價750萬，最終減至730萬易手，呎價12521元，新買家為區外上車客。
世紀21富山聯席董事劉倩彤指，黃大仙居屋翠竹花園3座低層B室，面積493方呎，兩房兩廳間隔，原叫價530萬，終以506.8萬元沽出，呎價10280元，屬市價。
利嘉閣首席聯席董事萬達人表示，麗港城33座中層F室，面積517方呎，原開價760萬，最終減20萬，以740萬元承接，呎價11491元。