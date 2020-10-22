  • 2020年10月22日 星期四
  • 23º
  • 68%
熱門： 國泰港龍裁員林子博陳同佳

日報新聞 > 地產

MOUNT PARKER RESIDENCES 3460萬沽

2020-10-22 列印
　　市場氣氛回暖，豪宅亦錄成交個案，據市場消息指，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES中層D室，屬銀主盤，約1231方呎，為3房1套另設工人房間隔，以3460萬成交，呎價28107元，屬市價水平，同類單位叫價由4500萬起。原業主於2014年以約3271萬購入，單位6年間升值約6%。

　　中原副區域聯席董事滕成德表示，西半山慧豪閣2座高層D室，396方呎，2房間隔，外望樓景，以998萬成交，呎價25202元。原業主於2010年8月以610萬買入，持貨10年帳面獲利388萬，升值約64%。

　　美聯高級分區營業經理徐君寶表示，元朗溱柏2座中層D室，約952方呎，4房套連工人套房間隔，以約960萬成交，呎價約10084元。

  資料顯示，原業主於2014年11月以約899.7萬購入，帳面獲利約60.3萬，升值約6.7%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd