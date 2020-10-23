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荃灣翠濤閣呎租27元

2020-10-23 列印
　　利嘉閣分行助理分區經理許喜龍透露，荃灣翠濤閣2座高層B室，面積477方呎，兩房間隔，外望享西北山景，原開價14000元，其後減價1000元，以13000元獲承租，呎租約27元。業主於1988年9月以33萬元購入上述單位，料回報率約47厘。現時翠濤閣市場上有約2個放租單位提供，兩房單位最低入場月租由1.45萬元起。

　　中原分行市務經理劉子揚表示，屯門御半山2B座中層J室，面積312方呎，一房間隔，原叫租11500元，議價後減價500元，以11000元租出，呎租35.3元，新租客為一對年輕情侶，屬意屋苑全新入伙，見上址租金吸引即睇即租。業主於2019年7月以約575萬一手買入單位，現租出單位回報約2.3厘。
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