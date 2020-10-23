擁特色大花園 溋玥．天賦海灣高曠長廳明亮優雅

大埔白石角為新晉豪宅區，是次走訪溋玥．天賦海灣為吐露港沿岸屋苑，鄰近香港中文大學及香港科學園。這個精選單位地下連花園放盤，實用面積1052方呎，3房1套設計，業主斥資約500萬豪裝，大廳外連1082方呎大花園，面積之大，現時劃分成三大區域，兒童遊樂區、戶外休閒區及閱讀區。



由信和、嘉華、南豐及永泰合作發展的天賦海灣分為3期發展，其中第2期名為「溋玥．天賦海灣」，項目於2012年落成，由13座住宅大廈及11座獨立屋組成，合共提供逾540伙，提供多元化戶型。屋苑住客會所「玲玥」，除有基本室內室外泳池、健身室外，還有宴會廳及跳舞室等。



交通方面，天賦海灣提供專車往返港鐵大埔墟及大學站，另屋苑附近亦有多條巴士及小巴專線，來往港鐵大學站及沙田站。日常生活所需方面，住戶可前往3期基座，內設有超級市場，亦可前往大埔市中心或新城市廣場。



是次走訪為溋玥．天賦海灣地下連花園放盤，實用面積1052方呎。據悉，業主斥資500萬豪裝。由大門進入屋內，先經玄關即為寬闊長廳，樓底高約3.25米，營造強烈的空間感，家具及裝潢均以黑、白、啡為主調，柔和的光線從天花燈槽上照射，感覺溫馨，加上天花水晶燈及掛畫，令空間更顯典雅。



廳旁設有大落地玻璃窗，通透度高，亦令全廳通明，外連大花園，面積逾千呎，地面鋪上木板，現場所見，花園明確分區為3部分，兒童遊樂區、戶外休閒區及閱讀區，可滿足不同用戶需要。附近以望內園樓景為主，但距離足夠及有不少大樹遮蔽，私隱度有保障。



房間方面，為3房1套連工人套房，均間隔四正及以白色為主，充滿閒逸舒適的感覺。當中主人套房在放置雙人大牀後，仍有空間放置嬰兒牀，可見空間充裕。另外，戶主把3房中的窗台打造成沙發，善用空間，可在此外望自家花園。